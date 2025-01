Ilrestodelcarlino.it - L’addio al ginecologo Nucera. Una malattia l’ha ucciso a 51 anni ’Ho cercato di essere un buon medico’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lutto nella sanità reggiana. Si è spento all’età di 51all’ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dopo una breve, il primario di ostetricia e ginecologia Giuseppe Saverio. Un dottore molto noto e stimato a Reggio Emilia, dove continuava a vivere con la famiglia dopo aver prestato servizio all’Arcispedale Santa Maria Nuova fino al 2016. Aveva ricoperto il ruolo di dirigente medico di I livello, e dal 2011 era stato responsabile del Centro Endometriosi, poi aveva continuato ad esercitare la libera professione in varie strutture. Un professionista con le stigmate dei medici "di una volta". Notevole il cordoglio in terra reggiana, con molti messaggi affidati ai social dove si percepisce quanto questo professionista abbia donato non solo in termini prettamente medici ma anche e soprattutto umani.