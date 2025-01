Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio al Giro d’Italia donne: "Grande vetrina per il territorio"

E’ stata accolta con soddisfazione la notizia che due delle tappe delWomen 2025 interesseranno la nostra provincia. Nello specifico l’11 luglio si correrà la settima frazione Bellaria Igea Marina-Terre Roveresche-Orciano di 144 km mentre il giorno dopo (sabato) l’ottava tappa Fermignano-Monte Nerone di 157 km, un percorso dei più difficili che molto probabilmente deciderà le sorti dele che attraverserà la quasi totalità dei comuni dell’Unione Montana del Catria e del Nerone attraverso i centri abitati di Fermignano, Urbania, Sant’Angelo in Vado, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Acqualagna e Piobbico. "Quando per la prima volta alcuni mesi fa Alighiero Omicioli me ne ha parlato – spiega Maurizio Bologna presidente delle Sciovie Monte Nerone – proponendomi questo evento unico, non ho esitato nell’accogliere con entusiasmo questaoccasione".