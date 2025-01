Tvzap.it - “La volta buona”, Giovanni Ciacci torna in Tv: la sorpresa a Caterina Balivo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “La”,in Tv: laè uno stylist, costumista ed esperto di immagine italiano. È anche un personaggio televisivo: nel suo curriculum figurano la partecipazione a Detto fatto, Ballando con le Stelle e nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Lo stilista ha preso parte anche al Grande Fratello, esperienza non molto soddisfacente dopo la quale si è allontanato dal tv. Ora èto sul piccolo schermo facendo unaa La. ( dopo le foto)Leggi anche: Susanna Messaggio, a “La” la rivelazione choc su MikeLeggi anche: Walter Nudo in lacrime a “La”: la drammatica confessioneLeggi anche: “La” verso la chiusura: chi prenderà il posto dellaLeggi anche:sieropositivo: “Sarò concorrente al Gf Vip per combattere questo stigma sociale”“La”,in Tv: laTra gli ospiti della puntata di oggi, 15 Gennaio 2025, de Laanche, il quale èto in tv dopo l’esperienza del Grande Fratello che lo aveva portato lontano dal piccolo schermo: “Sono cinque anni che non ci vediamo in onda.