Ilrestodelcarlino.it - La stangata del Comune. Pratiche edilizie, aumento medio del 41%

Ladegli aumenti decisi dalla giunta comunale per il 2025 non si abbatte solo sui parcheggi, su strada e in struttura, sull’Irpef e sui pasti delle mense scolastiche, ma coinvolge ancor più pesantemente i cittadini che si rivolgono agli uffici comunali per ottenere documenti necessari alle consueteamministrative di tutti i giorni. Aumentano infatti i diritti di segreteria su atti e certificazioni in materia edilizia, urbanistica e sismica. Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, l’ex candidato sindaco Marco Casali, ha fatti conti degli aumenti e ha calcolato un incrementodel 41%. "Il bilancio 2025 della giunta comunale di Cesena sarà ricordato come un vero e proprio salasso per i cesenati – attacca Csali – Oltre all’dell’Irpef comunale, delle mense scolastiche, dei parcheggi, oltre ad unconsiderevole dei costi della Giunta, che conta due assessori in più in organico, ecco altri rincari che da tempo Palazzo Albornoz aveva preventivato già addirittura da fine aprile 2024 (periodo del rendiconto) quando ci si è accorti che per la macchina comunale erano esplosi i costi e bisognava urgentemente correre ai ripari (cioè, nelle tasche dei cesenati!).