Sport.quotidiano.net - La Sangiustese coi Portuali: "Trasferta ricca di insidie"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"È una partita che mi preoccupa perché non sarà semplice affrontare inAncona". Luigi Giandomenico, allenatore della, pensa al match di oggi alle 18, si tratta del recupero della prima giornata di ritorno rinviata per l’incidente mortale, avvenuto vicino all’impianto sportivo anconetano, che aveva anche lasciato un quartiere senza gas. "Andremo a giocare – aggiunge il tecnico – su un campo piccolo, contro un buon avversario, che si difende bene. Ecco una partita che ci farà capire se siamo in crescita, se abbiamo fatto quel cambio di passo a livello mentale". Per Giandomenico si tratta di un match differente da quello di domenica vinto contro l’Osimana. "Di fronte avevamo un avversario che ti permetteva di giocare, il campo era più grande. Isi difendono bene e ci saranno meno spazi".