Ilrestodelcarlino.it - La Rubierese a mister Iemmi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si cambia in casa(Prima cat., girone C): il nuovoè Emore(foto), volto noto del calcio dilettantistico, profilo di grande esperienza che torna in pista dopo aver portato l’anno scorso la Vianese in Eccellenza.prende il posto di Alberto Mingozzi, che si è dimesso domenica dopo la sconfitta interna contro la Virtus Libertas per 2-1 (i due gol della Virtus sono arrivati all’89’ e al 93’). La società, che ringrazia Mingozzi augurandogli il meglio per il futuro, comunica anche che il vice disarà Andrea Ghizzoni; rimarrà nello staff tecnico Roberto Radighieri. Ieri il nuovo staff ha tenuto il primo allenamento: domenica si gioca sul campo del Boca Barco, che ha 20 punti. La, invece, è al 5° posto con 31 punti, a -8 dalla Virtus Correggio capolista.