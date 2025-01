Panorama.it - La grana della valutazione

Gennaio è tempo di pagelle e, con l’imminente pubblicazione dei risultati, torna in auge il tema. L’aspetto più dibattutovicenda pare essere la media matematica e la sua inevitabile incapacità di essere uno strumento di sintesi definitivo e capace di mettere tutti d’accordo. Il pedagogista Daniele Novara in questi giorni ha sostenuto che uno studente con un 3, un 5 e un 7 – registrati in questo ordine – a fine anno merita 7, definendo “evolutiva” questa sua proposta. L’intervento ha aperto il dibattito su siti e pagine social dedicate alla scuola, ma anche sui gruppi WhatsApp e tra docenti. L’intento di Novara s’intende: premiare la crescita e non limitarsi al dato aritmetico. Cosa buona e giusta anche se, va detto subito, come non ha senso dar retta al solo responsomatematica, così non va bene applicare uno e un solo schema alternativo, in questo caso l’applicazioneevolutiva.