La Cgil irpina piange il compagno Franco Preziosi

Tempo di lettura: 2 minutiLairpiniail: “La Camera del LavoroAvellino unitamente allo SPIAvellino ha perso un bravo e passionaleè stato un dirigente dello SPIdi Avellino, prima in segreteria e poi segretario generale.di lungo corso ha svolto la sua attività prima politica in Lombardia a RHO è stato assessore in quota Partito Socialista Italiano, andato in pensione è rientrato in Irpinia e negli anni “90 è stato militante e dirigente dellae del sindacato pensionati. Tutta lasi stringe ai familiari. A ricordarlo anche il Segretario uscente,Fiordellisi: “Anche tu sei stato uncon il quale mi sono confrontato, anche aspramente, ma sempre nel rispetto umano e nella forza delle idee che vedono prioritariamente i deboli e bisognosi da “elevare” e supportare.