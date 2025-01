Secoloditalia.it - La caccia ai cristiani è sempre aperta: 4500 trucidati, 380 milioni perseguitati nel mondo

Sono oltre 380nelche “sperimentano almeno un livello alto di persecuzione e discriminazione a causa della propria fede: globalmente 1 cristiano ogni 7”. Lo si legge nel rapporto di Porte Aperte ‘World Watch List 2025’ in cui si evidenzia come il 2024 si stato “anno record di intolleranza anticristiana”.La World Watch List di Porte Aperte è l’annuale rapporto sulla libertà religiosa deinel, fotografato nella nostra mappa/classifica dei primi 50 paesi dove più si perseguitano i.Sono quasi, per la precisione 4.476, iuccisi neltra il 1 ottobre 2023 e 30 settembre 2024. Nel rapporto si evidenzia che sono oltre 3700 irapiti e oltre 4700 iarrestati senza processo, incarcerati. Oltre 7600, invece, chiese ed edifici connessi attaccati o chiusi.