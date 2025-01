Quotidiano.net - Kosovo chiude uffici serbi a Gracanica, tensione con Belgrado

Le autorità delhanno disposto oggi la chiusura di una filiale delle Poste serbe, di un centro di assistenza sociale e di alcuni altridell'amministrazione serba a, enclave serba a pochi chilometri dalla capitale Pristina. A intervenire nelle prime ore di stamane sono state le forze della polizia locale, che hanno apposto i sigilli agli ingressi, informando i dipendenti che da oggi non potranno più svolgere il loro lavoro. Si tratta di nuovi provvedimenti a carico di strutture che il governo di Pristina considera 'istituzioni parallele' dellaa, che operano illegalmente in. Una settimana fa, in un'analoga operazione di polizia, erano state chiusi, nel settore nord (serbo) di Kosovska Mitrovica, uno dell'amministrazione fiscale dellaa e una filiale della compagnia di assicurazione serba Dunav Osiguranje.