Tvplay.it - Juve, c’è la firma! Nuovo innesto per Thiago Motta: visite e firma

Leggi su Tvplay.it

I bianconeri piazzano il colpo, il tecnico dellapuò esultare: cifre e formula delarrivato al JMedical.Lantus prova a dimenticare l’ennesimo pareggio mortaio a casa ieri contro l’Atalanta lavorando duramente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa di. L’1-1 con la Dea fa sprofondare i bianconeri al quinto posto con la Fiorentina pronta al sorpasso con una partita in meno e due punti di distanza in classifica. E se da un lato la dirigenza bianconera sta tentando l’all-in su Araujo e sembra, nel frattempo, in dirittura d’arrivo per Kolo Mani dal Psg, dall’altro Cristiano Giuntoli ha piazzato il primo colpo dell’inverno bianconero., c’è laper(LaPresse) tvplay.itSi tratta di Alberto Costa, giovane terzino destro portoghese in arrivo dal Vitoria Guimaraes.