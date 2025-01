Sport.quotidiano.net - Juve, arriva Kolo Muani: il Psg lo cede in prestito

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 gennaio 2025 – Thiago Motta avrà il nuovo attaccante per arginare la pareggite acuta che ha colpito lanella prima parte di stagione (anche ieri uno a uno con l’Atalanta). Proprio durante il match del Gewiss Stadium, i bianconeri hanno ottenuto il sì di Randalche dunque può mettersi in viaggio per Torino dove tra oggi e domani dovrebbe completare le visite mediche. E’ il colpo a costo zero che cercava Giuntoli per dare a Motta un altro attaccante oltre Dusan Vlahovic. Adesso caccia al difensore. Affare insecco Si è sbloccata la trattativa con il Psg:sarà bianconero. Affareto alla fumata bianca ieri nella serata, per unsecco di sei mesi fino a fine stagione, poi lavaluterà il da farsi e i costi dato che il francese è ai margini con Luis Enrique.