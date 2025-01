Zonawrestling.net - Jon Moxley: “Orange Cassidy è uno dei wrestler che è cresciuto maggiormente negli ultimi mesi”

Jon Moxely, dopo aver vinto l’AEW World Championship ai danni di Bryan Danielson, è in missione per trasformare il roster della compagnia a sua immagine e somiglianza. In questa sua crociata per il cambiamento,ha incontrato spesso: in una recente intervista, il campione AEW ha voluto elogiare proprio quest’ultimo, etichettandolo come uno deipiù promettenti della compagnia.Parlando a Yahoo!, Jonha dichiarato:“Il fatto è che,è uno di quei ragazzi che vedi costantemente crescere ed evolvere. Vedi questo aspetto incredibile venire fuori da lui. Capita di vederlo proprio davanti ai tuoi occhi, non devi nemmeno guardare lui in prima persona: puoi vederlo nel pubblico quando entra in scena.” Allo stato attuale,detiene due vittorie in singolo contro, ma quest’ultimo è uscito vincitore da un importante scontro a Full Gear nel 2023.