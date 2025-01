Anteprima24.it - Jomi, sabato appuntamento al PalaFornai: c’è Mezzocorona

Tempo di lettura: < 1 minutoPadova in archivio, laSalerno lavora in attesa dell’impegnativa trasferta ale ragazze di Vincent scenderanno in campo alper la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A1 femminile. La formazione alto atesina è reduce dalla sconfitta esterna con Pontinia, ed è attualmente undicesima a quota quattro punti in classifica. Lainvece deve ripetersi per dare continuità alla vittoria ottenuta in casa contro Padova. In occasione del match casalingo dello scorso weekend ha esordito alla Pala Palumbo Annie Linder, neo acquisto tra i pali classe 1999, che così si è espressa rispetto agli inizi di questa sua nuova avventura: “Questo nuovo inizio è stato molto stimolante per me: fare una nuova esperienza, conoscere una nuova cultura, giocare in un campionato diverso, non vedevo l’ora di ciò! Le mie prime impressioni riguardano il fatto che tutti sono molto accoglienti con me, sono molto gentili e sono persone molto socievoli.