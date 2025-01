Lettera43.it - Johnson & Johnson MedTech Italia, Nicolas Reboud alla guida della divisione di Ortopedia

Leggi su Lettera43.it

Un background eterogeno, la forte esperienza e la leadership dimostrata negli anni hanno portatodi. Nato in Nicaragua ma cittadino francese,ha una laurea in Business administration presso l’Università di Miami, in Florida, e un MBABocconi. Guiderà un settore considerato dall’azienda un’area di business strategica con un’ampia offerta di soluzioni e tecnologie per la chirurgia ortopedica e traumatologica e dove – come è stato recentemente annunciato – è entrata anche inla robotica per la chirurgia del ginocchio.Nel 2022 è stato nominato Business unit director Orthopaedics per la FranciaNegli anni,ha assunto ruoli di crescente responsabilità su più piattaforme di azione dell’azienda come product manager, Marketing manager, Sales manager e Sales director sino a quando, nel 2019, è stato nominato Business unit director per Joints Italy.