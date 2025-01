Liberoquotidiano.it - "Joao Fonseca il nuovo Sinner? Ecco la verità": Santopadre zittisce i gufi anti-Jannik

è un giocatore davvero impressionante. Lo conosco bene, ci ha giocato e ci si è allenato insieme Luca Van Assche, un ragazzo che seguo. Ho letto di paragoni con, lo ricorda nella potenza dei colpi e nella velocità degli spostamenti ma è ancora molto presto per pensare che possa arrivare al livello di, promette molto bene ma ne deve fare di strada". Così all'Adnkronos Vincenzo, ex allenatore di Matteo Berrettini e attuale coach di Luca Van Assche, in merito all'ascesa di, 18enne talento brasiliano, che sta impressionando all'Australian Open, dove al primo turno ha sconfitto il numero 9 del mondo il russo Andrey Rublev. "Noi italiani lo conosciamo perché lo scorso settembre ha giocato contro Berrettini in Coppa Davis e pur perdendo ha messo in mostra dei colpi di alto livello -aggiunge-.