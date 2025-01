Amica.it - Japanese bob, il taglio orientale che piace alle it-girl di Hollywood

Su Instagram e TikTok lo hanno ribattezzato “Bob”, “caschetto giapponese”, e tra le sue fan ce n’è una in particolare: Hailey Bieber, che del caschetto smussato con le punte che sfiorano il mento ha fatto il suo marchio di fabbrica.Cos’è ilbobSi tratta di una versione del classico bob ispirata a uno degli stili preferiti ddonne giapponesi: ilpulito, addolcito sulle lunghezze, che arriva sino al mento, spesso accompagnato da una frangia a tendina tagliata a tutta lunghezza. Nessuna scalatura né sovrapposizione di ciocche, così da garantire il massimo volume per chi ha capelli lisci come spaghetti e folti, tipici della popolazione giapponese. Come detto, tra le fan delbob c’è Hailey Bieber, che per un lungo periodo ha sfoggiato un bob le cui punte arrivano di pochi centimetri sotto il mento dando vita a un vero e proprio trend.