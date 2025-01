Anticipazionitv.it - Jacqueline in Italia con Enea e Ultimo: spiazza il gesto di Heather Parisi

è rientrato inaccompagnato dalla compagnaLuna di Giacomo e dal loro primogenito,. Dopo mesi trascorsi a New York, dove il piccolo è nato, la famiglia ha fatto ritorno a Roma. Il rientro ha sorpreso molti, poiché inizialmente si pensava che il cantante fosse partito da solo. A deludere è stato il comportamento della mamma di lei,, con la quale la situazione sembra irrecuperabile. Scopriamo i dettagli del loro viaggio e i legami familiari che emergono dietro questa emozionante reunion.Il rientro diLuna Di Giacomo inAtterrati a Fiumicino,e il piccolosono stati immortalati da Chi Magazine. Le immagini mostrano una famiglia unita e serena, pronta ad affrontare una nuova fase della loro vita a Roma. La scelta di passare i primi mesi a New York è stata significativa per la coppia, che ha vissuto la nascita dinella città che non dorme mai.