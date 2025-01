Secoloditalia.it - Italiano arrestato in Venezuela, Tajani convoca l’incaricato d’affari di Caracas. La famiglia: liberatelo

Farnesina e diplomazia al lavoro dopo l’arresto indi Alberto Trentini, il cooperante, originario di Venezia, di cui non si hanno notizie da due mesi. È stata laieri, appellandosi al governo per la liberazione del nostro connazionale, a ricostruire la dinamica del fermo da parte delle autorità del regime di Maduro. “Alberto era arrivato inil 17 ottobre 2024. Il 15 novembre mentre si recava in missione daa Guasdalito è stato fermato ad un posto di blocco, insieme all’autista della Ong. Sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito a”, scrivono i familiari ai quali risulta che sia “prigioniero” in una struttura di detenzione. Senza che gli sia mai stata contestata formalmente nessuna imputazione.inCome per Cecilia Sala, arrestata in Iran, il governoè impegnato al massimo nel denunciare il fermo alle autorità di, che ieri hanno imposto restrizioni sugli staff diplomatici di Italia, Francia e Olanda, giudicati ostili a Maduro, a pochi giorni dall’insediamento del terzo mandato presidenziale.