Ita Airways | nominato il nuovo consiglio di amministrazione e collegio sindacale

Si è riunita oggi l'assemblea Ordinaria degli azionisti di Ita che haildidella compagnia, composto da cinque membri, nello specifico Antonella Ballone, Joerg Eberhart, Lorenza Maggio, Sandro Pappalardo e Efrem Angelo Valeriani, e il, nelle persone di Paolo Ciabattoni, Angela Florio e Federico Testa". Lo si legge in una nota. "L'Assemblea ha indicato Sandro Pappalardo come Presidente deldie Joerg Eberhart come Amministratore Delegato di ITA; Angela Florio è stata nominata Presidente del". "Sono orgoglioso e onorato di essere stato indicato per questo prestigioso incarico - ha dichiarato Joerg Eberhart, neo amministratore delegato di Ita- Dopo oltre due anni di duro lavoro, questa nuova fase della storia della Compagnia ci consentirà di rafforzare la nostra posizione e di sviluppare sinergie strategiche che valorizzeranno la crescita e la solidità di Itacome vettore italiano di riferimento, pronto a garantire al Paese una maggiore connettività e ai passeggeri una più ampia scelta di destinazioni, con una rinnovata visione di sviluppo, innovazione e sostenibilità".