Iltempo.it - Israele-Hamas, cosa prevede l'accordo: lo scambio tra ostaggi e prigionieri

Leggi su Iltempo.it

Dopo 15 mesi di guerra devastante e decine di migliaia di morti civili palestinesi,hanno raggiunto unsul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli. L'ultimo round di colloqui in Qatar, mediatore chiave insieme a Egitto e Stati Uniti, ha portato all'intesa. «Con l'approvazione di entrambe le parti del negoziato, stasera proseguiranno i lavori per completare gli aspetti attuativi», annuncia il premier, ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in una conferenza stampa a Doha, sede dei negoziati indiretti tra. Il premier ha inoltre annunciato che «l'attuazione dell'inizierà domenica 19 gennaio», affermando che secondo l', «rilascerà 33in cambio della liberazione deipalestinesi».