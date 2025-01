Panorama.it - Israele-Gaza: Hamas chiede di rivedere alcune clausole dell'accordo

Leggi su Panorama.it

Poco faha chiesto qualche ora in più per riesaminare diversenell'per il cessate il fuoco ae il rilascio degli ostaggi, prima di presentare la sua risposta finale. Lo ha riferito la rete televisiva saudita Al Arabiya, citando fonti informate sulla trattativa. I colloqui sono ancora in corso. Uno dei punti principali ancora da chiarire riguarda i parametri specifici del ritiroe forze di difesa israeliane (Idf) da. Secondo i funzionari, i mediatori sono in attesa di una mappa da parte diche delinei tali parametri. Gli stessi funzionari prevedono che l’sarà annunciato oggi o domani tramite una dichiarazione congiunta da parte di Stati Uniti, Qatar ed Egitto, che hanno svolto il ruolo di mediatori nel negoziato tra. Ieri sera il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu prima di convocare una riunione d'urgenza con i verticia sicurezza ha affermato: «Sono pronto per un cessate il fuoco prolungato, a condizione che tutti i rapiti vengano rilasciati.