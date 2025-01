Inter-news.it - Inter-Bologna, tutti gli occhi su Castro. E quel ‘paragone’

Leggi su Inter-news.it

è in programma stasera alle ore 20.45 allo Stadio San Siro. Osservato speciale sarà Santiago, sul quale i nerazzurri intendono fare sul serio.IL PUNTO –sarà l’occasione per osservare da vicino Santiago, uno dei grandi obiettivi dei nerazzurri per la prossima estate. Il calciatore argentino rappresenta una figura sulla quale converge il beneplacito dell’a struttura dirigenziale e tecnica del club nerazzurro. Piace alla società, che in lui vedecalciatore ‘futuribile’ e già pronto per sostenere le aspettative derivanti dal giocare in un club comelo meneghino. Piace, e tanto, al tecnico Simone Inzaghi, che ne vorrebbe sfruttare le qualità in fase di costruzione dell’azione offensiva per plasmarlo come fatto con svariati calciatori offensivi nel corso degli anni.