Cultweb.it - Instagram toglie i filtri bellezza, ma cosa cambia davvero?

In una mossa inaspettata che sta facendo discutere il mondo dei social media,ha deciso la rimozione deidisviluppati da terze parti dal 14 gennaio 2025. Questomento segna una svolta epocale nel modo in cui ci presentiamo online. Macomporterà effettivamente nella pratica? Meta, la società madre di, dice addio alla sezione Spark, ossia la piattaforma che ha reso possibile proprio la creazione deida parte degli utenti. A rimanere attivi, dunque, saranno solamente i 140 realizzati da Meta stessa.Questa rimozione può apparire come una problematica assolutamente secondaria ma è destinata ad un impatto significativo sull’esperienza degli utenti di. Da un lato, si prevede una diminuzione dell’uso eccessivo die un conseguente aumento dell’autenticità dei contenuti.