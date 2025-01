Ilfattoquotidiano.it - Insediamento Trump, l’intelligence Usa teme attentati e violenze: “Mobilitati 25 mila uomini tra agenti e militari”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le autorità sono in stato di massima allerta da mesi dopo i due tentativi di assassinio di Donalddurante la campagna del 2024 e i recenti attacchi di quest’anno a New Orleans e Las Vegas. Per questo saranno 25gliper il 20 gennaio. Le agenzie per la sicurezza nazionale Usa avvertono che l’del leader repubblicano sarà “un potenziale bersaglio” per gli estremisti violenti, anche se al momento non ci sono minacce credibili specifiche. I potenziali autori, in particolare quelli con “lamentele legate alle elezioni”, potrebbero vedere l’evento come “la loro ultima opportunità di influenzare i risultati del voto attraverso la violenza”, ha scritto un gruppo di agenzie di intelligence e di polizia, riferisce Politico.L’attenzione dei servizi di sicurezza, riferisce il quotidiano online, è causata dal contesto politico e potenzialmente violento in cuisi insedierà alla Casa Bianca.