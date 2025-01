Anteprima24.it - Influenza verso il picco: l’appello dei medici: cosa fare e non fare

Tempo di lettura: 2 minutiChe sia un parente, un collega o un amico, ciascuno di noi da diversi giorni vede pranzi, appuntamenti e altro disdetti con la fatidica frase “ho l’”. Se spesso la famigerata affermazione viene in soccorso di molti quando non si ha voglia diqual, memori della famosa febbre per marinare la scuola, da diverse settimane ahinoi l’incidenza del malannio di stagione è in crescita in diverse regioni e la Campania attualmente è l’unica in Italia da “bollino rosso”, con un’indicenza- secondo gli esperti di 19,15 casi per mille assistiti- Nell’ultima settimana di dicembre, l’incidenza ha superato i 20 casi per mille assistiti, arrivando al livello di “rosso intenso”. Le soglie stagionali per l’Italia sono: 5,65 casi per mille (verde), 11,39 (giallo), 17,24 (arancione), 20,70 (rosso), e oltre 20,70 (rosso intenso).