Incidente nella galleria del Dosso, traffico in tilt in Val Seriana

Albino. Val, altro pomeriggio da incubo per la viabilità. Unstradaledeldi Albino ha messo inilsulla Strada Statale 671: lunghe code in uscita da Bergamo verso l’alta valle.Lo scontro è avvenuto intorno alle 17,15: ferito non gravemente un 44enne, frammentarie le prime informazioni sulla dinamica e sulle auto coinvolte.Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano che ha trasportato l’uomo in ospedale in codice giallo.