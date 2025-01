Iodonna.it - In un post pubblicato dopo la sua visita nell’ospedale in cui si è curata, Kate Middleton ha parlato della necessità di adattarsi a una «nuova normalità»

Un anno di cure ardue, seguite a un difficile intervento all’addome. Mesi di ansiosa assenza, alternati a un pugno di brevissime apparizioni in pubblico. Mail lungo calvario,inizia il 2025 con un’ottima notizia, quella che ogni malato non vede l’ora di sentirsi dire: il suo cancro è finalmente in remissione.tornadove è statain gran segreto per il cancro X: il cancro è in remissione: copsa vuol dire?La principessa del Galles, che ha da poco compiuto 43 anni, lo ha annunciato in unsu X, ringraziando il personale del Royal Marsden, l’ospedale londinese presso cui è rimasta in cura dall’inizio del 2024 e che ieri è stato teatro di una suaa sorpresa.