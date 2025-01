Ilnapolista.it - In difesa di Kvaratskhelia e contro l’insopportabile retorica del tradimento

IndidelUno tsunami di letame si sta abbattendo su Khvichareo di aver tradito e di aver abbandonato la nave per andare a guadagnare appena appena sei volte di più. Quisquilie. Peraltro a Parigi, non in Alaska. Impazzano vorticosamente sui foto di cartonati dinei cassonetti dell’immondizia, considerazioni sulla sua presunta estraneità (sempre sia lodata) al tessuto cittadino. Oltre a uno status dello scrittore Maurizio de Giovanni che potremmo definire “del cassettone”. A fare da contrappeso ci sono le foto della visita notturna del georgiano davanti al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Insomma Napoli nella sua essenza più pura. Napoli come piace a quelli che adorano incastonarci in questa dimensione folclore-sceneggiata.