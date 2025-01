Amica.it - Il vero volto, sorridente e senza trucco, di Katie Holmes

Leggi su Amica.it

Anchesi unisce alla lista delle celebrity che hanno abbracciato il trend del make-up free. L’attrice e regista 46enne è stata avvistata nei giorni scorsi a un evento in onore dell’amico e collega Jim Parsons, e nelle foto in cui è comparsa apparee priva di, a suo agio con se stessa e con il suo aspetto naturale.L’evento è stato organizzato al ristorante Sardi’s di New York per festeggiare la produzione dello spettacolo di Broadway Our Town, in cuiinterpreta la signora Webb, protagonista principale al fianco di Parsons. Lo spettacolo ha debuttato al Barrymore Theatre a settembre e ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.make-up: le fotoe a suo agioPer partecipare all’evento in onore di Parsons, l’attrice ha optato per un look molto semplice e naturale: pantaloni neri, blusa rossa e un cappellino di lana per proteggersi dal freddo newyorchese.