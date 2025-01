Quifinanza.it - Il tessuto adiposo non è tutto “cattivo” per il metabolismo, così il grasso bruno ci protegge

Si fa presto a dire adipe. Ma non dobbiamo mai dimenticare che ildell’organismo umano presenta caratteristiche metaboliche e funzionali diverse, anche in base al proprio colore. Se il“bianco” quando si accumula si può associare a maggior rischio d’infiammazione e problemi metabolici, oltre che all’aumento di peso, ilpotrebbe nascondere attività protettive.A ribadirlo una volta di più, focalizzando l’attenzione sull’attività fisica regolare come elemento che ne favorisce l’attivazione in un circolo vizioso positivo che porta anche ad aumentare le performance, è una ricerca apparsa su Aging, condotta dagli esperti del Dipartimento di Biologia Cellulare e Medicina Molecolare della Rutgers New Jersey Medical School. Gli scienziati segnalano tra l’altro come la presenza delpotrebbe diventare protettiva non solo nei confronti dell’obesità e della difficoltà a svolgere regolare attività fisica, ma anche in termini di prevenzione di diabete, malattie cardiovascolari ed altre patologie degenerative.