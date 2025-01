Lettera43.it - Il premierato si allontana ma FdI pensa a una nuova legge elettorale

L’idea in Parlamento è iniziata a circolare. Mettere mano allavirando su un sistema proporzionale puro, a prescindere dalla riforma del. Una manciata di deputati e senatori ha iniziato a far girare l’ipotesi parlando coi colleghi in commissione, anche per “vedere l’effetto che fa”, per dirla con Enzo Jannacci. E la questione è rimbalzata anche nella conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Si parte da un assunto: dopo l’ok in Senato lo scorso giugno, la riforma delè bloccata alla Camera e non si capisce quando riuscirà ad avere il via libera per l’approvazione finale che, a questo punto, potrebbe arrivare in zona Cesarini della legislatura o non arrivare affatto. Così, specialmente dalle parti di Fratelli d’Italia, ma non solo, si inizia are a una modifica del sistema di voto a prescindere dalla riforma.