Thesocialpost.it - Il premier albanese si inginocchia e regala un foulard a Giorgia Meloni

Leggi su Thesocialpost.it

Incredibile siparietto a sorprresa traed Edi Rama all’Adnec Centre di Abu Dhabi, dove è in corso il summit sull’energia. Il primo ministrosi è infattito davanti allaitaliana al suo arrivo e le ha fatto gli auguri per il suo compleanno, strappando un sorriso a. Leggi anche: Veneto, Zaia pronto a correre da solo: ora la palla passa a Salvini“La devi fare finita con questa storia”, ha scherzato la presidente del Consiglio, come riportato dall’Ansa, al momento di ricevere in dono da Rama unrealizzato da un imprenditore italiano trasferitosi in Albania e diventato cittadino. “La mia sorella”, ha più volte detto Rama riferendosi a. Il capo del governo di Tirana ha anche provato a intonare il motivetto “tanti auguri a te”.