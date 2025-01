Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 Gennaio 2025: Strani Malori Per Adelaide!

Ildal 20 al 24inizia ad avere deglied Umberto la supporta. Peggiora il rapporto tra Clara e Alfredo!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 20 al 24, al centro dell’attenzione ci sarà. Quest’ultima accuserà più di una volta deiinsoliti e di conseguenza cresceranno dei dubbi da parte di tutti sul suo stato di salute. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Roberto si prepara a prendere parte ad una campagna organizzata dal Ministero della Salute per promuovere il vaccino contro la poliomielite. Roberto decide di erealizzare anche dei fumetti per la campagna, affidando la cosa ad Agata.