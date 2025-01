Il miglior cinema giapponese degli ultimi 15 anni in 15 film da vedere in streaming

Leggi su Gqitalia.it

Con il trionfo all’82esima edizione dei Golden Globe della serie fenomeno Shogun e con l'arrivo in sala di alcuni attesigiapponesi visti nelle maggiori kermesse internazionali, non sorprende scoprire come e quanto la cultura nipponica appassioni un pubblico sempre più vasto. Dal grande al piccolo schermo, passando per la letteratura, la poesia e il teatro, il Giappone ha, dalla sua, tradizioni non solo secolari, ma più propriamente immortali e così affascinanti da godere di un'ammirazione totale. Ecco perché, nel corso di questi, è cambiata anche l'offerta, arricchendo tutti i palinsesti, dalle piattaforme alle saletografiche. E regalando agli spettatori l'occasione di sbirciare e scoprire mondi lontani ma, in qualche modo, raggiungibili.Per averne un’idea, abbiamo stilato una guida ai 15giapponesi15- più un imperdibile extra - disponibili in, ordinati dal più recente al più vecchio.