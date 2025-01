Ilrestodelcarlino.it - Il medico lascia, sospesa cardiologia. Ausl: “Già alla ricerca del sostituto”

Comacchio (Ferrara), 15 gennaio 2025 – Sollecita il rapido ripristino dellaCasa della Comunità, l’esponente del Tribunale dei diritti del malato e presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Comacchio Tiziana Gelli, che ha già ricevuto segnalazioni di disagi relativisospensione del servizio dall’inizio dell’anno. “Il 1° gennaio, a seguito della vincita di un concorso, il dottor Patruno hato la nostra struttura sanitaria – spiega Gelli -. E quindi, da ormai due settimane il servizio è stato sospeso e questo sta arrecando disagi ai pazienti che si rivolgevano al “San Camillo” per visite ed esami ed erano già in lista per ricevere le prestazioni”. Come spiegato da Gelli, “i pazienti sono rimasti spiazzati e hanno dovuto recarsi al Cup per prenotare un appuntamento presso altre strutture sanitarie del territorio.