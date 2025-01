Ilgiorno.it - Il Leoncavallo vuole resistere: il centro sociale non lascerà via Watteau. Sabato l’assemblea anti-sfratto

Una delle frasi chiave della nota del, ripresa direttamente dal 1993, gli anni “eroici“ del, è “andare oltre, oggi vuol dire ridisegnare la città sui bisogni della gente e non sui profitti dei padroni“. Un messaggio forte contenuto nel documento apparsa sul profilo Facebook del Leonka che preannuncia peralle 18 un’assemblea pubblica, “verso la giornatadel 24 gennaio”, 131° tentativo di sfrattare i leoncavallini dallo stabile di viaoccupato nel 1994. Le previsioni dicono che il 24 non succederà niente di nuovo. L’ennesima notifica dinon avrà conseguenze concrete, gli occupresteranno nello stabile occupato. Ma da qui all’estate qualcosa potrebbe accadere. Comune e Prefettura hanno già ripreso in mano il dossier Leonka dopo la la condanna inflitta al ministero dell’Interno a risarcire tre milioni di euro ai Cabassi per il mancato sgombero di via