Il falconiere della Lazio licenziato si barrica a Formello: "Chiede perdono, si teme per la sua incolumità"

Ore di tensione nel centro sportivo, dove il presidente Claudio Lotito ha deciso di licenziare lo storicoJuan Bernabé e l’urologo Gabriele Antonini, protagonista di un intervento medico sullo stesso Bernabé. Il, in forza al club da 15 anni, si è chiuso nella sua stanza invocando ildel presidente e mostrando segni di profondo disagio.Leggi anche: Lutto in casa Napoli, il messaggio di cordoglio del calciatoreLa vicendaLa decisione di Lotito sarebbe legata alla diffusione di immagini e video sui social relativi a una protesi peniena installata a Bernabé durante un intervento eseguito da Antonini. Il materiale, che includeva contenuti espliciti, sarebbe stato pubblicato per errore sul profilo privato dele rapidamente diffuso.