Il Cdm delibera il francobollo per Sergio Ramelli: la storia va avanti. Nonostante la sinistra

C’è anche ildedicato atra le emissioni commemorative di Poste italiane autorizzate dal Consiglio dei ministri di martedì. La decisione arriva in occasione del 50esimo anniversario della morte del giovane militante milanese del Fdg, massacrato a colpi spranga sotto casa da un commando di Avanguardia operaia il 13 marzo 1975 e morto dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile.aveva 18 anni.Il CdmilperLa decisione di dedicare unera stata annunciata lo scorso novembre dal Mimit, che ha la competenza sulla materia, ed è stata dunque formalizzata dal Cdm su proposta del ministro Adolfo Urso. Si tratta di un ulteriore passo, dopo ilper i fratelli Mattei e per Norma Cossetto, per restituire alla memoria collettiva vittime innocenti, troppo a lungo dimenticate e spesso oggetto di una ingiustificabile damnatio memoriae, quando non di veri e propri gesti d’odio.