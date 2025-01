Panorama.it - Il cashmere è protagonista a Pitti 107

Nell’immaginario di stile del nuovo gentleman esistono capi naturalmente eleganti, dai quali non è accettabile separarsi. Noncuranti di volatili tendenze stagionali, non perdono smalto nel tempo e con l’uso, ma continuano ad esercitare magnetismo, infondendo autostima e consapevolezza se indossati. Pezzi d’indiscussa qualità, strumenti sensoriali e successivamente emblema di comfort.Così Alan Scott, artista del, presenta a107 presenta una collezione capsule che ruota attorno alla Peregrine Puffa Jacket, ispirata al falco pellegrino, realizzata con maniche foderate in seta e con un corpo rivestito con una texture brevettata, in, nata dalla collab con Ardizzone. Una a sintesi perfetta tra la tradizione delle fibre più nobili, aggiornate grazie a un twist ad alta tecnologia, e l'assoluta modernità di un design essenziale.