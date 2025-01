.com - Il Banco del Mutuo Soccorso annuncia il concept album Storie invisibili

Leggi su .com

Ildelil, da oggi in pre-orderIldelè lieto dire l’uscita di. Il nuovo(etichetta The Saifam Group) sarà pubblicato sul mercato internazionale il 28 febbraio 2025 ed è già disponibile in preorder. La band che ha fatto scuola nel prog rock, stimata nel mondo, torna con un lavoro che è l’ideale completamento di una trilogia dedicata all’esistenza umana.Così come in Transiberiana (2019) veniva rappresentata la metafora del viaggio della vita, e in Orlando: le forme dell’amore (2022) si celebrava il sentimento umano più potente, inil particolare diventa universale e contemporaneo attraverso il racconto di personaggi comuni che rappresentano tutti noi e costituiscono la storia vera dell’umanità.