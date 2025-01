Bergamonews.it - I Mondiali Under 23 e Juniores a Schilpario si avvicinano: oltre 150 volontari a disposizione del comitato organizzatore

Nel giro di poche settimane, la Val di Scalve e l’intera provincia orobica di Bergamo si ritroveranno sotto i riflettori del mondo intero con la Pista degli Abeti ad ospitare il Campionato del Mondo di sci di fondo Junior&23 di Bergamo-2025.I primi titoli iridati della kermesse internazionale verranno assegnati a partire da lunedì 3 febbraio, ma lo spettacolo del JWSC comincerà domenica 2 con la grande cerimonia di apertura che decreterà l’inizio ufficiale della manifestazione, a cui prenderanno parte atleti da ben 42 nazioni. Il programma è più ricco che mai e animerà i tracciati della celebre Pista degli Abeti con le seguenti prove: la Sprint in tecnica classica (lunedì 3 Junior e martedì 423), la Mass Start 20 km in classico (mercoledì 5 Junior e giovedì 623), l’Individuale 10 km in tecnica libera (venerdì 7 Junior e sabato 823) e la Staffetta a squadre mista 4×5 km TC+TL (domenica 9 Junior e23).