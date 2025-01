Game-experience.it - Horizon Multiplayer, Guerrilla Games ha grandi ambizioni e punta a 1 milione di giocatori

si prepara a fare il grande salto nel genere dei live-service con(è il nome provvisorio), nuovo gioco chea portare il franchise di successo targato PlayStation Studios nel mondo online.Nonostante manchi ancora un annuncio ufficiale, gli indizi si stanno accumulando in questi ultimi mesi: GameRant ha segnalato proprio in queste ore che il team sta costruendo un’infrastruttura in grado di gestire oltre 1dicontemporanei, come emerge da un recente annuncio di lavoro per un Senior Platform Engineer. Questo dettaglio suggerisce cheabbiaaspettative per l’appeal del gioco, progettato come un titolo live-service.Ildiè in sviluppo da diversi anni, con prime indiscrezioni risalenti al 2018. Dopo il lancio diForbidden West nel 2022 e l’espansione Burning Shores nel 2023,ha collaborato a progetti minori, ma ora sembra pronta a svelare qualcosa di molto più ambizioso.