Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano ritrova la vittoria in ICE League, Valpusteria cade all’extra time

rialza la testa. Dopo due sconfitte consecutive le foxes tornano a sorridere nel Campionato ICE2024-2025 disu, grazie allainterna ai danni del Salzburg. Esito amaro invece per, costretta a cedere il passo allo Black Wings Linz solo a supplementari. Successo molto importante quello della compagine altoatesina, abile a rompere gli indugi nel momento più caldo della disputa. Dopo due periodi terminati con un nulla di fatto la squadra italiana passa in vantaggio al 7:44 con Salinistri, per poi raddoppiare a praticamente un minuto dalla fine con Bradley, spegnendo così ogni tentativo di riscossa da parte degli austriaci. Andamento diverso invece per i Lupi, bravi a riprendersi dopo un mortifero 0-2 timbrato dagli avversari nel primo tempo per mano di una doppietta di Collins (8:07, 17:13).