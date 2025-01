Ha fatto una cosa assurda Grande Fratello Stefania Orlando smaschera il coinquilino | gioca sporco

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata di lunedì scorso delha lasciato strascichi importanti e il risultato, tra eliminazione choc di Helena Prestes e nuove nomination, è che la casa ormai è spaccata., che è una veterana ormai del reality di Canale 5, ha subito espresso le sue opinioni agli altri. Ha per esempio ammesso di non aspettarsi minimamente l’uscita della modella.E ha anche aggiunto che se non ci fosse stato lo screzio con Jessica Morlacchi non sarebbe mai andata via dalla casa dove è da sempre unaprotagonista. E poi le nomination. Una in particolare non ha convinto la conduttrice: quella di Bernardo Cherubini, che hail nome di Amanda Lecciso. Un voto inaspettato visto che fino a poco tempo fa diceva di provare un sentimento nei suoi confronti.Leggi anche: “non lo sa?”.