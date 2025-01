Lanazione.it - Guidano mentre telefonano e chattano. Patente ritirata a 11 irriducibili dei social

Undici patenti ritirate per l’utilizzo del cellulare alla guida. È l’esito dei controlli dell’ultima settimana del Reparto di Rifredi della Polizia municipale per la sicurezza stradale alla luce delle nuove norme del Codice della Strada. Non sarà la dimostrazione di un malcostume imperante, ma di sicuro ci somiglia molto, alla luce di cosa si riesce a fare con uno smartphone in mano, quando a proposito di mani queste dovrebbero essere salde sul volante e non impegnate in funzioni diverse dalla guida sicura. Numerose le modalità di utilizzo del telefonino scoperte dagli agenti, che prima di intervenire hanno comunque verificato attentamente se i comportamenti rientravano in quelli vietati. Alcuni esempi: qualcuno è stato sorpresocon una mano teneva il dispositivo all’orecchio impegnato in una conversazione, qualcun altro invece lo usava per chattare o per controllare gli aggiornamenti suinetwork, ma c’è anche chi pur con il vivavoce inserito lo teneva comunque in mano.