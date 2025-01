Sport.quotidiano.net - Golf: Woods debutta con sconfitta nella sua lega tecnologica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Ilè diventato show negli Stati Uniti grazie alla TGL (Tomorrow'sLeague), la nuovacreata da Tiger, Rory McIlroy e Mike McCarley, ex CEO diChannel. Dopo tanta attesa è sceso in campo Tigerche ha dato spettacolo, seppur sconfitto con il suo team in rappresentanza del Jupiter LinksClub. Il debutto ovviamente è stato da star: musica “Eye of the Tiger” a tutto volume, luci da stadio e standing ovation del pubblico, dove erano presenti la mamma, i figli e Serena Williams. Al SoFi Center di Palm Beach Gardens, in Florida, il 15 volte campione Major ha subito, insieme a Max Homa e Kevin Kisner una pesanteper 12 a 1. Tenuto in panchina Tom Kim che difficilmente avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Ha trionfato il trio di Los Angeles Collin Morikawa, Justin Rose, di ritorno dalla Team Cup di Abu Dhabi, vinta da capitano con la squadra della GB&I, e Sahith Theegala, con Tommy Fleetwood lasciato a riposo.