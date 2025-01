Movieplayer.it - Goldrake U cambia ancora giorno nel palinsesto di Rai 2: quando andranno in onda gli ultimi episodi

U non trova pace nei palinsesti di Rai 2: la rete ha infatti deciso diredi programmazione al robot giapponese, evidentemente non soddisfatta dagli ascolti di domenica 12 gennaio. Se neppureU riesce a risollevare le sorti di Rai 2 in fatto di ascolti, allora alla secrete non resta che correre ai ripari per salvare il salvabile. Il robottone giapponese infattidi programmazione, come annunciano i palinsesti ufficiali delle reti RAI. Dopo aver esordito di lunedì, con risultati strabilianti, e aver tentato il tutto per tutto la domenica, con risultati meno stellari, la serie reboot del mitico UFO Robotterminerà la sua corsa venerdì 17 gennaio. Glicinqueverranno trasmessi, come i precedenti, in prima serata, a partire dalle 21:20, naturalmente su .