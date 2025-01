Fanpage.it - “Gli Oscar 2025 sull’orlo della cancellazione”: cosa cambia dopo gli incendi di Los Angeles e cosa c’è di vero

Leggi su Fanpage.it

Per la prima volta nei suoi 96 anni di storia, la cerimonia di premiazione degliè sul punto di essere annullata a causa dei mortaliche hanno devastato Los. Questa è la notizia riportata prima sul The sun e poi su altri quotidiani internazionali. Pronta la smentita sull'Hollywood Reporter: "Non esiste alcuna strategia d'emergenza né comitato speciale che ha preso queste decisioni".