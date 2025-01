Lettera43.it - Gli europei temono il secondo mandato di Donald Trump più del resto del mondo

Un recente sondaggio condotto in 24 Paesi, tra cui Cina, Russia, India, Brasile e Arabia Saudita, ha evidenziato una netta differenza di opinioni sull’imminente ritorno dialla Casa Bianca. Mentre in Europa e Corea del Sud prevale la preoccupazione per un suo, nei Paesi non occidentali e non alleati degli Stati Uniti, l’idea sembra suscitare maggiore ottimismo. Il rapporto, elaborato dal Consiglio europeo per le relazioni estere (Ecfr), sottolinea come gli alleati tradizionali degli Stati Uniti vedano la rielezione dicome una minaccia per la pace globale e per i propri interessi nazionali. In particolare, solo il 22 per cento degli intervistati nei Paesi dell’Ue e il 15 per cento nel Regno Unito ritiene che undell’ex presidente potrebbe essere positivo per la propria nazione.